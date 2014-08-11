В Україні пропонують заборонити показ фільмів, що романтизують злочинців і тюремне життя

Народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Текст законопроекту (№4443а) розміщено на саті парламенту.

Так, зокрема, Закон України «Про кінематографію» передбачається доповнити статтею 151 "Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація деяких органів держави-окупанта та популяризуються цінності кримінальної субкультури".

Згідно зі статтею, будь-яке розповсюдження (показ) в Україні будь-яких фільмів (аудіовізуальних творів), в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, а також в яких популяризуються цінності кримінальної субкультури, заборонено.

Читайте такожНацрада закликала канали не показувати фільми про російських солдат

Для цілей цієї статті, під розповсюдженням (показом) фільмів розуміється будь-яке оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, в тому числі трансляція, ретрансляція, публічне сповіщення, інші способи передачі в ефір за допомогою радіохвиль (в тому числі з використанням супутників) чи передачі на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів), та демонстрація фільмів в кінотеатрах, та в мережі Інтернет.

Фільм вважається таким, що містить популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта у випадку, якщо в фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:

а) головними героями або персонажами другого плану є співробітники (в тому числі колишні або нештатні) правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;

Читайте такожУкраїнські канали мають створювати власне кіно - Гендиректор "1+1 медіа"

б) сюжет фільму прямо або опосередковано пов’язаний з будь-якими діями правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;

в) принаймні одним із головних героїв фільму або персонажів другого плану є особа, яка вчинила злочин або має намір його вчинити.

При цьому фільм вважається таким, що популяризує цінності кримінальної субкультури у випадку, якщо в ньому наявна принаймні одна з таких ознак:

а) в поведінці та/або діях головних героїв або персонажів другого плану яскраво виражене вороже ставлення до загальноприйнятих в суспільстві норм та цінностей;

б) романтизуються тюремні традиції;

Читайте такожНацрада: 8 українських телеканалів активно популяризують російського агресора

в) демонструється невиправдане насилля, агресивність, жорстоке або цинічне ставлення відносно інших, більш слабких та беззахисних;

г) демонструється зневага до прав власників, що виражається в крадіжках, розбоях тощо, які романтизуються.

Загальні критерії, за якими визначаються фільми, що містять популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, а також фільми, що популяризують цінності кримінальної субкультури, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.

Розповсюдження (показ) будь-яких фільмів, зазначених в частині першій цієї статті закону, тягне за собою накладення на відповідних суб’єктів, що здійснюють таке розповсюдження, штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу).

Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії. Штраф сплачується до державного бюджету України порушником добровільно. У випадку, якщо впродовж 30 днів від дати винесення рішення про накладення штрафу, штраф не був сплачений порушником добровільно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, звертається до суду з відповідним позовом.