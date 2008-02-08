Вибух у Львові: розглядаються 4 версії

Причину вибуху у житловому будинку по вул. Костюшка у Львові досі не встановлено.

Про це повідомила УНІАН керівник ЦГЗ штабу з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації Іванка ПОПОВИЧ.

За її словами, розглядаються різні версії: вибух газу, вибухи балонів з киснем, які там знаходилися у зв’язку з ремонтними роботами. Також не виключено, що це могла бути вибухова речовина або снаряд, який міг залишився на горищі з часів війни і здетонував під час ремонтних робіт.

І.ПОПОВИЧ поінформувала, що зараз на місці трагедії працюють слідчі прокуратури та міліції, які вивчають ситуацію і встановлюють причини вибуху.

Після завершення роботи мешканці будинку у супроводі представників Галицької райдержадміністрації Львова зможуть побувати у своїх квартирах і забрати цінні речі.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у Львові у триповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху одна людина загинула і 10 постраждалих врятовані з-під завалу. З них семеро осіб госпіталізовано. Вибуховою хвилею у будинку зруйновано дві квартири та 17 квартир пошкоджено.