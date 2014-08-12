У Донецьку ніч пройшла напружено, вибухи і залпи чули жителі всіх районів міста – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також наголошується, що за інформацією ДСНС, в результаті потрапляння снарядів постраждали приватний житловий будинок і прибудова за адресою вул. Клімашкіна №30 і літня кухня на вул. Луговського №30 у Петровському районі, а також нежитлове приміщення (сарай) на вул. Лісова Поляна в Київському районі.Читайте такожНа Донецькій залізниці частково перервано рух поїздів

В результаті артобстрілу була знеструмлена підстанція ХБК, без електропостачання залишилися 206 трансформаторних підстанцій.

Проте, станом на ранок 12 серпня 96 трансформаторних підстанцій були заживлені, і о 9.00 аварійними бригадами розпочато ремонтні роботи на підстанції ХБК, тому всі 206 трансформаторних підстанцій знову знеструмлено.Читайте такожОперація з визволення Луганська і Донецька може тривати кілька тижнів - командир батальйону “Азов”

Станом на 9.30 обстановка в місті зберігається напруженою, але незважаючи на це, працюють у штатному режимі системи життєзабезпечення і громадський транспорт. Всі автобуси, маршрутні таксі, трамваї і тролейбуси прямують до кінцевих пунктів своїх маршрутів, запевнили в міськраді.