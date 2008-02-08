У Черновецького поділять постраждалих від Еліта-Центр на два сорти

Переважній частині постраждалих внаслідок афери «Еліта-Центру» збитки повернуть за рахунок продажу з аукціону залишків власності цієї групи будівельних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, у КМДА створюються два списки постраждалих інвесторів, один з яких включатиме осіб, що мають першочергово отримати житло, і ці люди визначаються безпосередньо самими постраждалими. До іншого списку увійдуть люди, вирішення проблеми яких не є надто гострим.

О.ДОВГИЙ повідомив, що три роки КМДА намагалася добитись того, щоб Міністерство внутрішніх справ зняло арешт з майна «Еліта-Центру», і за схемою, що напрацьована столичною владою, ці кошти і об’єкти незавершеного будівництва підуть на покриття збитків частині постраждалих.

Секретар Київради наголосив, що на сьогодні для вирішення проблем постраждалих інвесторів виділено 14 земельних ділянок під будівництво житла, проведено інвестиційні конкурси, і через півтора-два роки будинки передбачається здати в експлуатацію. Це, за його даними, 50 тисяч кв. м житла або близько 500 квартир, які передбачені саме для постраждалих від афери.

Як підкреслив О.ДОВГИЙ, саме ці квартири передбачається надати інвесторам першого списку, тобто людям, які невідкладно потребують надання житла. На сьогодні такий список складається з 364 осіб.

Водночас, як заявив О.ДОВГИЙ, це люди із того загального списку постраждалих, що прийшли і заявили про свої збитки безпосередньо у мерію. Список, який є у міської влади, нараховує всього 1 тис. 221 постраждалу особу. Список МВС нараховує 1750 осіб.

За словами О.ДОВГОГО, цей список мерія отримала днями лише після втручання у ситуацію Президента України.

Таким чином, сказав він, ще не відомо, скільки з 500 осіб, які додалися до загального списку постраждалих, потребують невідкладної житлової допомоги.

За його словами, мерія має намір протягом тижня зустрітися з кожним із цих 500 постраждалих і розподілити їх до першого чи другого списку.

О.ДОВГИЙ також повідомив, що після втручання Президента у ситуацію також було знято арешт МВС з майна групи компаній «Еліта-Центр», але до цього часу є арешт на це майно, накладений Печерським районним судом столиці. Після того, як арешт буде знятий, майно передбачається передати у комунальну власність столиці, після чого одразу відбудуться відповідні аукціони з його продажу.

За даними О.ДОВГОГО, на аукціонах будуть реалізовані 10 земельних ділянок, що зараз ще належать «Еліта-Центру». Це ділянки по вул. Курнатовського, вул. Отто Шмідта, 32-34, 26-Г, 26, по вул. Петра Запорожця, 15-В, по вул. Будівельників 18-А; на проспекті Маяковського, 17-В; проспекті Героїв Сталінграду, 7-Б; по вул. Лабораторній, 12 (дві ділянки).

«Після того, яка нам суд зніме арешт і передасть у власність громади, ми проведемо аукціон, отримаємо максимальну ціну і кошти від цих аукціонів передамо тим, хто залишився в другій черзі», - сказав О.ДОВГИЙ.