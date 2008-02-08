Газпром фізично не може припинити постачання газу до України?

ВАТ "Газпром" технічно не зможе припинити постачання газу до України, а його заяви на цю тему є лише інформаційною загрозою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор енергетичних програм центру «НОМОС» Михайло ГОНЧАР у ході круглого столу на тему «Що стоїть за припиненням постачань газу до України?» сьогодні в Києві.

"Ні про яке припинення постачання газу мова йти не може. Може йтися про деяке скорочення. З фізики процесу це неможливо з огляду на те, що два роки поспіль були теплі зими і підземні сховища, перш за все в Росії, були заповнені повністю. Тобто, якщо скоротити постачання газу, то цей газ потрібно кудись дівати або спалювати на факелах", - сказав М.ГОНЧАР.

При цьому він зазначив, що "такі кроки з боку "Газпрому", якщо вони будуть зроблені, бумерангом до нього й повернуться”. “Я думаю, що в цій ситуації "Газпром" ризикує куди більше, зокрема, знову підтверджує свою репутацію структури непрозорої і такої, що використовує свій ресурс як зброю", - додав експерт.

Заяву ж "Газпрому" про можливе припинення постачань газу він назвав "інформаційно-психологічною загрозою".

"Якщо повториться "Газпром-шоу" кінця 2005 - початку 2006 року – це буде не на користь "Газпрому", - додав М.ГОНЧАР.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого "Газпром" заявив, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого, в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, невідкладно забезпечила повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо це зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

«Газпром» проінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу в Україну, через яку російський газ транзитом поставляється до країн Європи.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Сьогодні, 8 лютого, перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО відбув до Москви для переговорів з керівництвом ВАТ "Газпром" щодо врегулювання конфлікту, пов`язаного з постачаннями природного газу в Україну.