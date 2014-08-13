В окупованому Криму створять федеральний університет імені Вернадського

08:11, 13 серпня 2014
Суспільство
0 0

Федеральний університет імені Володимира Вернандського буде створено в окупованому Криму.

Таврійський національний університет імені Вернадського / crimea.edu

Відповідне розпорядження з’явилось сьогодні на сайті уряду РФ.

Навчальний заклад, як йдеться в документі, буде створено на базі семи освітніх організацій вищої освіти та семи наукових організацій.

"Спільно з Радою міністрів Республіки Крим і Росмайном забезпечити не пізніше як 1 січня 2016 року проведення заходів щодо створення та розвитку федерального університету", - зазначено в розпорядженні.

Читайте також14 серпня в окупованому Криму Путін виступить перед членами парламенту РФ і міністрами Раніше про наміри російської влади створити на окупованому півострові федеральний університет заявляв глава Міносвіти РФ Дмитро Ліванов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter