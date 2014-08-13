В окупованому Криму створять федеральний університет імені Вернадського
08:11, 13 серпня 2014Суспільство
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Федеральний університет імені Володимира Вернандського буде створено в окупованому Криму.
Таврійський національний університет імені Вернадського / crimea.edu
Відповідне розпорядження з’явилось сьогодні на сайті уряду РФ.
Навчальний заклад, як йдеться в документі, буде створено на базі семи освітніх організацій вищої освіти та семи наукових організацій.
"Спільно з Радою міністрів Республіки Крим і Росмайном забезпечити не пізніше як 1 січня 2016 року проведення заходів щодо створення та розвитку федерального університету", - зазначено в розпорядженні.
Читайте також14 серпня в окупованому Криму Путін виступить перед членами парламенту РФ і міністрами Раніше про наміри російської влади створити на окупованому півострові федеральний університет заявляв глава Міносвіти РФ Дмитро Ліванов.
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