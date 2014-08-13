В окупованому Криму створять федеральний університет імені Вернадського

Відповідне розпорядження з’явилось сьогодні на сайті уряду РФ.

Навчальний заклад, як йдеться в документі, буде створено на базі семи освітніх організацій вищої освіти та семи наукових організацій.

"Спільно з Радою міністрів Республіки Крим і Росмайном забезпечити не пізніше як 1 січня 2016 року проведення заходів щодо створення та розвитку федерального університету", - зазначено в розпорядженні.

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