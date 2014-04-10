Росія хоче створити в Криму федеральний університет

Новий федеральний університет на базі Таврійського національного університету імені Вернадського, можливо, буде створено у Криму, цей проект буде відкритий для всіх вузів Севастополя і Криму, - сказав голова Міносвіти РФ Дмитро Ліванов в інтерв'ю газеті "Известия", передає РИА Новости.

"Ми плануємо створення нового федерального університету в Криму на базі Таврійського національного університету імені Вернадського. Ми зробимо так, щоб цей проект був відкритий для всіх вузів Севастополя і Криму, не виключаю, що до складу нового федерального університету увійдуть і деякі наукові організації, які працюють сьогодні в Криму, але це буде зроблено тільки за умови їх готовності та бажання", - сказав голова Міносвіти.

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Він додав, що ВНЗ Криму і Севастополя братимуть участь в моніторингу ефективності діяльності ВНЗ починаючи з наступного року.

Ліванов також зазначив, що проект, спрямований на доведення системи освіти до російських стандартів, потребуватиме додаткового фінансування. "Зараз ведеться оцінка витрат по кожній позиції, і цифри дуже серйозні. Необхідно збільшити зарплати викладачів в два, а то і в три рази, потрібно закласти видатки на майбутнє оновлення інфраструктури освіти і так далі", - пояснив Ліванов в інтерв'ю.