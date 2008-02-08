З ким із прем`єрів Україні жити добре? (тільки факти)

Держкомстат України підбив підсумки щодо доходів і витрат населення країни у 2007 році.

Минулого року в порівнянні з 2006 роком номінальні доходи українців підвищилися на 30,6%. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів і послуг, збільшився в 2007 році на 27,3%, а реальний наявний дохід, визначений з урахуванням цінового чинника, виріс на 12,8%.

При цьому інфляція минулого року склала 16,6%.

У 2006 році реальний наявний дохід населення України підвищився на 11,8%, а інфляція складала 11,6%. Хоча на початку року темпи зростання реальних доходів були набагато вищі – зокрема, в I кварталі 2006 року в порівнянні з відповідним періодом 2005 року реальні доходи збільшилися на 21,7%.

А найвищий показник зростання реальних доходів українців мав місце у 2005 році – на 23,9%. Інфляція 2005 року склала 10,3%.

У 2004 році приріст реальних доходів населення України дорівнював 19,6%, а інфляція – 12,3%.

Юрій Глухов для УНІАН

ДОВІДКА УНІАН: з листопада 2002 року по грудень 2004-го крісло голови Кабміну займав Віктор ЯНУКОВИЧ. З лютого по вересень 2005 року пост прем`єр-міністра України належав Юлії ТИМОШЕНКО. З вересня 2005 до серпня 2006 року Кабміном керував Юрій ЄХАНУРОВ. У серпні 2006-го ЯНУКОВИЧ повернувся на посаду голови Кабінету міністрів. А в грудні 2007-го його знову змінила Юлія ТИМОШЕНКО.