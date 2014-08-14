На Донеччині в результаті артобстрілів загинув один мирний житель, 11 – поранені

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 13 на 14 серпня видалася непростою для жителів Будьоннівського району і міста Моспине. В результаті артобстрілів у місті Моспине загинув 1 мирний житель, 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості», - сказано в повідомленні.

У міськраді констатували, що в результаті попадання снарядів у місті Моспине і в Будьоннівському районі Донецька пошкоджено кілька житлових будинків і госпбудівлі. Також снаряди влучили на територію лікарні №12. Сімох пацієнтів терапевтичного відділення лікувальної установи переведено до лікарні №11.

Читайте такожНа Донеччині через обстріл терористів пошкоджені 143 навчальні закладиСтаном на ранок 14 серпня обстановка в Донецьку залишається напруженою, але в штатному режимі працюють громадський транспорт і комунальні служби, підкреслено в повідомленні.