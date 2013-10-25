Янукович може позбутися частини резиденцій - Рибак

Президент Віктор Янукович наступного року може позбутися частини резиденцій. Про це в інтерв'ю журналу Фокус повідомив спікер Верховної Ради Володимир Рибак

«Якісь резиденції для прийому іноземних делегацій у президента повинні залишитися, від якихось доведеться відмовитися. Ті, що числяться за Кабміном, Верховною Радою, Адміністрацією президента, просто перестануть фінансуватися вже в 2014 році», - пообіцяв він.

Читайте також: Саакашвілі віддав свою резиденцію під будинок відпочинку для військових

На запитання, чи торкнеться урізування фінансування особисто Володимира Рибака, він відповів, що живе на урядовій дачі давно, але пільгами не користується, повідомляють Вести.

Більше того, сам платить за дачу: 7 тис. гривень на місяць за комунальні послуги взимку і 4 тис. грн - влітку.

До офіційних резиденцій (дач) президента України належать: Будинок з химерами (Київ), Будинок вдови, що плаче (Київ), Резиденція «Залісся» (Київська область, с. Богданівка), Дача в Кончі-Заспі, Пуща-Водиця, Особняк Ковалевського (Київ), Резиденція «Синьогора» (Івано - Франківська область, с. Гута), Резиденція у Старій Гуті (Прикарпаття) , Президентська дача відпочинку в Мухалатці (Крим), Резиденція № 3 (Крим, Масандрівський палац), Резиденція № 4 (Крим, Юсуповський палац) , Резиденція № 6 (Крим, мис Форос), Резиденція № 8 (Крим, мис Форос), Резиденція для офіційних прийомів у Форосі («дача Горбачова», дача «Зоря»).

Раніше в Раді зареєстрували законопроект «Про скасування необгрунтованих пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави», який пропонує позбавити главу держави особистого літака і дач. Також пропонується обмежити граничну чисельність Адміністрації президента до 200 осіб (зараз 549), Апарату Верховної Ради - до 500 осіб (зараз 1115), Секретаріату Кабміну - до 400 осіб (зараз 700).

За президентом також закріплюється право на проживання тільки в одній офіційній резиденції, а також забезпечити проїзд тільки на літаках регулярних міжнародних та внутрішніх авіаліній.