У трьох областях України через негоду знеструмлені населені пункти
09:31, 15 серпня 2014Суспільство
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У ніч на 15 серпня в результаті сильного дощу і поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередачі у трьох областях знеструмлено 90 населених пунктів.
У трьох західних облястях знеструмлено населені пункти / фото УНІАН
Як повідомляє ДСНС, у Львівській області знеструмлено 55 населених пунктів, у Хмельницькій - 28, у Рівненській - 7.
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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
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