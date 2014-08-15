У трьох областях України через негоду знеструмлені населені пункти

У ніч на 15 серпня в результаті сильного дощу і поривів вітру та спрацювання автоматики захисту ліній електропередачі у трьох областях знеструмлено 90 населених пунктів.

Як повідомляє ДСНС, у Львівській області знеструмлено 55 населених пунктів, у Хмельницькій - 28, у Рівненській - 7. Читайте такожВ Україну йде холодний фронт із заходу Європи До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

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