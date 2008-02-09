Єхануров візьме участь у Мюнхенській конференції

8 лютого для участі у роботі 44-ї Мюнхенської конференції з питань політики безпеки до Німеччини відбуває українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, у роботі цього форуму, який цього року проходитиме під тематикою “Світ у стані невизначеності - поява нових гравців, відсутність адекватних стратегій?”, візьмуть участь керівництво Північноатлантичного альянсу, міністри оборони та закордонних справ країн-членів і партнерів НАТО, видатні політики у галузі безпеки країн Європи, Північної Америки та Азії.

Передбачається, що у Мюнхені глава українського військового відомства проведе двосторонні робочі зустрічі з міністром оборони Французької Республіки Ерве МОРЕН та міністром оборони Республіки Сінгапур Тео Чі ХІН.

Конференція триватиме 9-10 лютого.

***Мюнхенська конференція є щорічним заходом на вищому рівні. Її засновником став німецький видавець Евальд фон Кляйст, який у 1962 році започаткував у Мюнхені “засідання представників військових відомств”. Пізніше це засідання отримало іншу назву – міжнародна конференція з питань політики безпеки. Основні питання, що розглядаються на конференції – це зміни в політиці безпеки, європейські та американські відносини.

Україна вперше була представлена на 35-й Мюнхенській конференції у лютому 1999 року і з того моменту є постійним учасником форуму.