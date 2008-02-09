Депутати від ПР пропонують скасувати чинний закон про держзакупівлі
Зареєстровано відповідний законопроект
Народні депутати, члени фракції Партії регіонів пропонують парламенту скасувати чинний закон про держзакупівлі.
Відповідний проект закону “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, зареєстрований у ВР народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ, Юрієм МІРОШНИЧЕНКО, Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ і Андрієм КЛЮЄВИМ.
В пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що у чинній редакції Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” призвів до появи і закріплення істотних і невиправданих ускладнень під час здійснення державних закупівель, значної втрати часу, неефективного витрачання державних коштів на цілі, не пов’язані з їх основною діяльністю.
На думку депутатів, чинний порядок здійснення держзакупівель створює умови для монополізації процесів закупівель окремими структурами, діяльність яких носить комерційний характер і не сприяє ефективному використанню державних коштів. Також у пояснювальній записці депутати наголошують, що ускладнення та монополізація процедур державних закупівель створює підґрунтя для зловживань і проявів корупції, про що, на їхню думку, свідчить значна кількість скарг на дії Тендерної палати України та інших регулюючих органів у цій сфері, повідомлення про зриви термінів постачання медикаментів і предметів першої необхідності для найменш забезпечених верств населення тощо.