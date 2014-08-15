Терористи погрожують відправити під трибунал жителів Краснодону, які ведуть фото - та відеозйомку

У Краснодоні представники терористичної організації «Армія південного сходу» заборонили проведення фото- і відеозйомки в громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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За його словами, терористи оголосили, що порушників такої заборони вважатимуть шпигунами та погрожують їм «військовим трибуналом». Крім того, дорослих чоловіків не випускають за межі міста, проводиться примусова мобілізація.