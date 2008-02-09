Томенко: аморально будувати пам’ятники на бюджетні гроші

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО ініціюватиме введення мораторію на фінансування з державного та місцевих бюджетів спорудження пам’ятників та культових споруд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в Уманському державному аграрному університеті.

«На жаль, продовжується тенденція залишкового принципу фінансування і державної уваги до проблем освіти, науки та культури. Водночас, органи центральної та місцевої влади активно підтримують різноманітні наддорогі проекти, пов’язані з використанням бюджетних коштів на реалізацію архітектурних і мистецьких проектів», - зауважив народний депутат.

М.ТОМЕНКО зазначив, що не розуміє моди на спорудження пам’ятників і культових споруд за кошти державного та місцевих бюджетів, а також логіки наддорогої реконструкції за бюджетні кошти історичних чи мистецьких закладів. На його думку, це є не лише неправильним, а й аморальним. «Якщо територіальна громада хоче збудувати культову споруду або пам’ятник, вона може залучити меценатів і зібрати на це кошти», - переконаний депутат.

У зв’язку з цим, вважає М.ТОМЕНКО, необхідно запровадити мораторій на використання бюджетних коштів для реалізації архітектурних та мистецьких проектів, а натомість спрямувати їх на вирішення нагальних проблем освіти, науки, культури чи сфери охорони здоров’я.