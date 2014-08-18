На День Незалежності в Україні буде тепло і сонячно

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Він розповів, що пік спеки поточного року вже пройдено: найвищі показники температури цього літа були зафіксовані 14-15 серпня. Зокрема, у Херсонській, Дніпропетровській областях та Криму подекуди була зафіксована температура 40 градусів тепла.

Надалі, стверджує Прокопенко, такої спеки вже не буде, але по всій території України все ще спостерігатиметься літня погода: «Найближчим часом погода в Україні буде формувати область підвищеного атмосферного тиску. Можливе проходження атмосферних фронтів, що зумовлять короткочасні грозові дощі в ряді регіонів».Читайте такожВ Україну йде холодний фронт із заходу Європи

Сьогодні у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму до кінця дня можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території — без опадів. Температура повітря становитиме вдень 22-27 градусів, в Карпатах прохолодніше — 18-23.

19 серпня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 11-16, вдень — 24-29. 20 та 21 серпня в західних областях очікуються грозові дощі. В окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 20 серпня — 24-29, а 21-го не очікуване зниження температури до 20-25 градусів. На решті території опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 12-17, на півдні — 16-21, а вдень — 28-33 градуси, а на сході, Приазов'ї та в Криму — 25-30 градусів.

22 серпня у північних і місцями в центральних областях, а також у західних вночі пройдуть короткочасні грози. На решті території без опадів.

23 серпня по Україні переважно без опадів. В західних областях температура буде вночі 18-14 градусів, вдень — 18-23 градуси. На решті території вночі 13-19, вдень — 21-27.

В Приазов'ї, східних областях та Криму буде дещо тепліше: вночі 15-20 градусів, вдень — 27-31.

Також Прокопенко зазначив, що до кінця серпня збережеться літня погода з незначним коливанням температури повітря і без суттєвих опадів.

Говорячи про погоду на День Незалежності, метеоролог зазначив, що в цей день в Україні буде переважно без опадів, температура повітря вночі 10-16, Приазов'ї і Криму — 18-20, а вдень — 24-30 градусів.

За словами Прокопенка, 1 вересня, за попередніми даними, прогнозуються невеликі короткочасні дощі лише в західних областях, а на решті території без опадів. На заході України денна температура становитиме 20-25 градусів, на решті території України — 27-32.