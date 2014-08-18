Снаряд влучив у багатоповерхівку в центрі Донецька, загинула жінка - очевидці

У Донецьку сьогодні, 18 серпня, близько 17.30 снаряд влучив в багатоповерховий будинок, розташований в Київському районі - одному з центральних районів міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН місцеві жителі Донецька, які стали очевидцями події, снаряд потрапив в будинок №6 по вул. Політбійців, в квартиру на 7 поверсі 9-поверхового будинку.

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За попередніми даними, нібито загинула жінка. Очевидці повідомили, що снаряд, здається, був випущений з установки «Град» в межах міста, яке сьогодні контролюється терористами.