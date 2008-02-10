Київська влада сприятиме мистецьким закладам освіти

Київська міська влада сприятиме розширенню мережі мистецьких закладів освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА про це заявив на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

“Пріоритетним напрямком діяльності міської влади було і залишається естетичне виховання молоді та створення відповідних умов розвитку системи мистецьких закладів освіти”, - сказав він.

Д.БАСС наголосив, що з цією метою розроблено міську програму «Розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста Києва на 2008-2010 роки», яка націлена на збереження і розширення мережі мистецьких закладів. При цьому він нагадав, що торік було введено в експлуатацію 5 нових шкіл з найсучаснішим обладнанням. “Ми всіляко сприятимемо тому, щоб на їхній базі створювались позашкільні освітні заклади, у тому числі школи естетичного виховання. Адже у цих школах передбачені усі необхідні умови для всебічного творчого розвитку дітей», - зауважив Д.БАСС.

У свою чергу начальник Головного управління культури і мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА повідомила, що мережа закладів естетичного виховання Києва представлена 57 мистецькими навчальними закладами, серед яких: 33 дитячі музичні школи, 10 дитячих шкіл мистецтв, 9 дитячих художніх шкіл, 2 студії українського танцю, хореографічна школа, вечірня музична школа, Київська дитяча академія мистецтв.

Вона назвала показовим той факт, що за минулий рік у столиці не було ліквідовано жодного навчального мистецького закладу. Більше того, наголосила С.ЗОРІНА, було введено в експлуатацію сучасне приміщення дитячої школи мистецтв № 7 у Деснянському районі та створено на її базі новий навчальний мистецький комплекс «Натхнення». Завершено будівництво нового приміщення музичної школи № 19 у Святошинському районі Києва. Реорганізовано дитячу школу мистецтв № 8, та проведено капітальний ремонт дитячої музичної школи № 4 ім. Дмитра Шостаковича у Печерському районі.

Статистика свідчить, що кількість учнів за останні роки значно збільшилась, йдеться у повідомленні. Якщо у 2003 році їхня кількість становила 16 тис. 680 осіб, то у 2007 році - 18 тис. учнів.

У прес-службі КМДА зазначили, що одним із шляхів заохочення дітей до естетичного навчання є виплата творчих стипендій Київського міського голови талановитим дітям, лауреатам всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Якщо у 2003-2005 рр. її було збільшено з 300 грн. до 500 грн., то цього року вона становитиме 800 грн. Зросте і кількість стипендіатів – з 55 до 75 дітей.