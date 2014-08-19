Вінниця направила до зони АТО 6 тонн гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, гуманітарна допомога загальною вагою у 6 тонн вирушила сьогодні зранку до зони АТО.

Окрім того, невеликий вантаж зі спецзасобами отримає також прикордонний загін у Донецькій області.

На гроші, зібрані через благодійний рахунок, а також депутатами міськради та працівниками виконавчих органів ради, були закуплені спецзасоби, які необхідні військовим – тепловізор, прилад нічного бачення, тактичні ліхтарі, каремати, 10 бронежилетів 4-го класу та один 6-го класу, який використовується здебільшого для розмінування. Спецзасоби купували відповідно до тих заявок, які поступили від вінницьких підрозділів.

Окрім того, колективи міських закладів культури передали бійцям чай, каву та згущене молоко, а також власноруч створені браслети у національній символіці і листи солдатам від вінницьких дітей. Також до «гуманітарки» увійшли продукти харчування (рибні та м’ясні консерви, цукор, печиво, крупи, макарони, олія, чай мінеральна вода та ін.), засоби гігієни (мило, пральні засоби, серветки, засоби для гоління), медичні препарати.

Читайте такожПервомайськ і Кремінна отримали 6,5 т гуманітарної допомоги«Наші військові також дуже просили символіку України, тому ми відправляємо їм із вантажем національні прапори та жовто-блакитні стрічки», - зазначив під час відправки вантажу в. о. міського голови Сергій Моргунов.

Як повідомляв УНІАН, перша десятитонна фура пішла з Вінниці наприкінці липня до Слов’янську для вінницького зведеного загону міліції.