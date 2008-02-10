Погода на 11 - 15 лютого

11 лютого на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на узбережжі морів окремі пориви 15-20 м/с. Температура у східній частині та в Карпатах вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на заході 0-5°, на Закарпатті до 10° тепла; на Південному узбережжі Криму протягом доби 1-5° тепла.

Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі, 12-13 лютого утримається хмарна з проясненнями погода. 12 лютого - без істотних опадів, лише вдень у західних та північних областях, 13 лютого в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та західних областях 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла; 12 лютого у східних областях та в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

14 лютого без істотних опадів, лише у західних і північних областях пройде невеликий сніг. 15 лютого невеликий, на Лівобережжі місцями помірний сніг. Температура вночі 4-10° морозу, вдень від 2° тепла до 4° морозу, на Закарпатті та в Криму до 6° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 8-14° морозу, вдень 1-5° морозу.

У м.Києві та області 11 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

12-13 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий сніг та мокрий сніг, лише вночі 12 лютого без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

14-15 лютого пройде невеликий сніг, лише вночі 14 лютого без опадів. Температура вночі 4-10° морозу, вдень від 2° тепла до 4° морозу.