У Донецьку обіцяють відновити постачання води до вечора 21 серпня

У Донецьку ведуться роботи з відновлення водопостачання, і вода може почати надходити в будинки дончан вже до вечора 21 серпня.

Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.

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Наголошується, що 19 серпня було завершено ремонтні роботи з відновлення електропостачання Верхньокальміуської фільтрувальної станції, і о 23-й годині станцію було запущено в мінімальному режимі роботи.

За даними міськради, працівники КП «Компанія «Вода Донбасу» відновлюють на Верхньокальміуській фільтрувальній станції нормальний режим роботи, плавно підвищуючи навантаження на устаткування. Паралельно з цим почалося наповнення наливних водоводів, що поставляють воду на водопровідні вузли КП «Донецькміськводоканал».

Для відновлення водопостачання Донецька необхідно ще дві доби, наголошується в повідомленні.

Очікується, що до вечора 20 серпня під контролем працівників КП «Донецькміськводоканал» завершиться напресування резервуарів чистої води на водопровідних вузлах. Після цього почнеться наповнення водоводів розвідної мережі і вирівнювання гідравлічного режиму міста.

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"Якщо процес пройде успішно, вода почне надходити в будинки дончан вже до вечора 21 серпня. Вода в повному обсязі подаватиметься всім споживачам з 19 до 22 години, в решту часу – з перебоями", - зазначають у міськраді.

Також КП «Донецькміськводоканал» звертає увагу городян на те, що протягом доби після появи води в кранах, її необхідно буде кип'ятити і лише після цього вживати в їжу.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку через пошкодження ліній електропередач зупинено основне джерело водопостачання міста – Верхньокальміуську фільтрувальну станцію, у зв'язку з чим повністю припинено подачу води.