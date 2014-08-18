На Донбасі не можуть відновити водопостачання через постійні обстріли

У Донецькій області у зв'язку з безперервним обстрілом наразі енергетики не можуть відновити роботу Верхньокальміуської (Донецької) та Нижньокальміуської фільтрувальних станцій, що забезпечують водопостачання низки міст регіону.

Про це УНІАН повідомили в департаменті житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

Читайте такожТерористи замінували греблю Грабівського водосховища на Луганщині - РНБО

Згідно з повідомленням, причиною знеструмлення об'єктів стали серйозні пошкодження, завдані в результаті бойових дій.

В ОДА уточнили, що у зв'язку з цим зараз вода зовсім не подається споживачам Донецька й частково припинено водопостачання в Ясинуватій, Макіївці, Авдіївці, Красногорівці, Мар‘їнці та інших прилеглих селищах.