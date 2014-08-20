МВС встановило організаторів викрадення активіста Євромайдану Вербицького

Як говориться в повідомленні на сайті МВС, "слідчі встановили, що організаторами цього злочину є двоє громадян, а скоєно злочин за повної підтримки колишнього керівництва МВС та Генпрокуратури".

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Дії злочинців кваліфіковані за ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 127 і ч.3 ст. 146 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"; "катування"; і "незаконне позбавлення волі або викрадення людини") .

Також повідомляється, що слідчі склали обвинувальний акт стосовно двох безпосередніх учасників злочину. "Ще 10 осіб перебувають у міжнародному розшуку. Стосовно них тривають розшуково-слідчі дії, в тому числі – перевірка розшукуваних осіб на причетність до інших злочинів, вчинених стосовно учасників Євромайдану", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали в ніч на 21 січня з приміщення однієї зі столичних лікарень. Обох чоловіків зловмисники катували, Юрія Вербицького пізніше знайшли убитим.