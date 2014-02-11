Юрій Вербицький загинув не від переохолодження - голова ТСК

Про це заявляє голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров'я Генадій Москаль,посилаючись на висновки судмедекспертизи, пише Gazeta.ua.

"22 січня 2014 року на судово-медичну експертизу було доставлено тіло загиблого учасника Євромайдану Вербицького Ю.Т. 1963 року народження, — йдеться в зверненні Москаля до Генпрокурора"

Експерти встановили такі тілесні ушкодження:

- синець із забоєм м'яких тканин лівого передпліччя та закритий перелом лівої ліктьової кістки на межі середньої та нижньої третин; закрита травма грудної клітки; синець правої бокової поверхні тулуба з переходом на поперекову область справа; два синці грудної клітки зліва по передньо-пахвинній лінії; перелом тіла грудини в 4 міжребер"ї з крововиливом у переднє середостіння; переломи ребер: зліва — 7,8 по навкологрудинній лінії. 7.8.9,10 ребер — по середньо-ключичній з переходом на середньо-пахвинну; справа: переломи 6 ребра по середньо-ключичній, 7.8 — по хребтовій лінії, 9,10 — по середньо-пахвинній, 11,12 — по хребтовій лінії,

— синець в області верхньої та нижньої повік правого ока із забійною раною верхньої повіки; синець із забоєм м'яких тканин на тильній поверхні правої кисті; садна із забійними поверхневими ранами передніх поверхонь обох гомілок

— тілесні ушкодження у вигляді садна в області правого лобного бугра; синець в області верхньої та нижньої повік правого ока із забійною раною верхньої повіки; синець нижньої повіки лівого ока; садно кінчика носа; крововилив слизової оболонки верхньої губи зліва; синець у проекції правого кульшового суглобу по зовнішній поверхні; садно на боковій поверхні здухвинної кістки справа; множинні садна тильних поверхонь пальців обох рук.

"Злочинна група, яка по звірячому побила Вербицького та залишила в лісосмузі на морозі, прекрасно усвідомлювала, що при таких травмах людина вижити та пересуватися не зможе.

Прошу по даному факту відкрити кримінальне провадження, як замах на умисне вбивство. Крім того в діях невідомих, які викрали Вербицького, вбачаються ознаки злочину, передбачені: ст.255 Кримінального Кодексу України — створення злочинної організації; ст.127 КК України — катування; ст.135 КК України — залишення в небезпеці; ст.146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини", - заявив Москаль.

З огляду на викладене, і на те, що в засобах масової інформації є інформація щодо причетності до даної справи працівників підрозділів МВС України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, нардеп попросив витребувати дану справу з МВС України та взяти її до провадження Генеральної прокуратури України.