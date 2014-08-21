У Донецькій області за добу зникли безвісти двоє дівчат – міліція

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до Краснолиманського райвідділу міліції звернулася адміністрація дитячого оздоровчого центру «Смарагдове місто» («Изумрудный город», рос.) з повідомленням про те, що 18 серпня о 21.00 пішла з території табору і не повернулася 16-річна учениця Амвросіївської школи-інтернату №4. Читайте такожЗ квітня на сході України зникли безвісти майже 1,5 тис. осіб - Шкіряк

До Першотравневого райвідділу звернулася 45-річна місцева жителька із заявою про те, що з дому пішла і не повернулася її 18-річна донька.

Міліція почала кримінальні розслідування.