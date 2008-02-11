Податкова міліція Вінниччини отримала нового голову

Державна податкова адміністрація України призначила екс-начальника Управління внутрішніх справ у Вінницькій області Василя ДРЕМЛЮГУ начальником управління податкової міліції у Вінницькій області замість Сергія ЗУБРИЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків ДПА у Вінницькій області.

Як зазначив заступник начальника головного управління податкової міліції ДПАУ Олександр РОЗУМ, представляючи нового керівника, “В.ДРЕМЛЮГА людина знана податківцями Вінниччини, тому усі його заслуги й чесноти перераховувати немає потреби”.

До призначення 52-річний генерал-майор міліції В.ДРЕМЛЮГА з лютого 2005 року по січень 2007 року очолював Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області.

51-річний С.ЗУБРИЦЬКИЙ очолював податкову міліцію ДПА у Вінницькій області з вересня 2006 року.