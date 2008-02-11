Спецоперація ДАІ завершилася: 33 117 водіїв залишилися без прав

Вчора завершилася оперативно-профілактична операція ДАІ, яка почалася у зв`язку з підписанням Президентом указу "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху". У результаті на 85307 водіїв був накладений адміністративний штраф, ще 33117 позбавлені права водіння на термін від 3 до 12 місяців. З сьогоднішнього дня патрулі ДАІ, які відрядили в інші регіони країни, повертатимуться на місця постійної служби. Тим часом, як запевняє начальник ДАІ Сергій Коломієць, надалі робота автоінспекції продовжуватиметься в "такому ж режимі", пише "Коммерсантъ-Україна".

Начальник департаменту ДАІ МВС Сергій Коломієць вважає результати операції "непоганими". "Що не кажіть, люди все-таки опам`яталися. Якщо до цього ми виявляли за добу 1600-1700 п`яних водіїв, то зараз їх не більше тисячі. Продовжуватимемо – стане ще менше", - упевнений пан Коломієць. При цьому власники транспортних засобів, які заплатили штраф або були позбавлені водійських прав, нерідко писали на автомобільних інтернет-форумах про "численні порушення", "зловживання" і "перевищення повноважень" співробітниками ДАІ. До дискусії про те, чи мають право співробітники ДАІ на місці вилучати водійські права і передавати їх до суду, підключилися і юристи. На їх думку, прямої норми Адміністративного кодексу, згідно з якою співробітники ДАІ можуть забирати у водіїв права, не існує. У Державтоінспекції на ці аргументи відповідали, що права "не відбираються", а "тимчасово вилучаються для передачі до суду".

Починаючи з сьогоднішнього дня підрозділи ДАІ, які відрядили в різні регіони країни, почнуть повертатися на місця постійної служби. Багато водіїв сподіваються, що ситуація на дорогах після закінчення профілактичної операції стане колишньою. Втім, Сергій Коломієць вчора запевнив, що "робота буде продовжена в такому ж режимі". "Напевно, менше людей доставлятимуться в суди, але робота не припиниться – технологія налаголаджена, і вона довела, що є ефективною", - відзначив пан Коломієць.