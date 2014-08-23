В Артемівську Донецької області розгорнули найбільший прапор України у світі

Сьогодні в Артемівську Донецької області, на стадіоні «Металург», понад тисяча мешканців міста розгорнули найбільший синьо-жовтий стяг, незважаючи на погрози провокаторів замінувати стадіон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організатора заходу – ВМГО «Батьківщина молода», акцію приурочили до Дня Державного Прапора на запрошення громади міста.

Розгортання планувалося на 16.00. Проте його намагалися зірвати провокатори, погрожуючи замінуванням стадіону. Однак коли стадіон перевірили, понад тисяча мешканців Артемівська розпочали розгортання стягу.

Українська армія визволила Артемівськ від терористів 6 липня.

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Найбільший український прапор виготовили у 2012 році до Дня Незалежності. Цього року він побував у Львові, Луцьку, Умані, Чернівцях, Черкасах, Миколаєві, Одесі, Маріуполі.

Прапор занесений у Книгу рекордів України як найбільший в світі український стяг. Його пропорції – 40х60 метрів, а площа – 2,4 тис. м кв.

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