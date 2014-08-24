У Сєвєродонецьку знесли пам'ятник Леніну

У звільненому від терористів Сєвєродонецьку на Луганщині під оплески місцевих жителів повалили ще один пам'ятник Леніну.

Читайте такожНа Донбасі продовжують прощатися з СРСР - знесли пам'ятник Леніну в Новоайдарі

Постамент демонтували за допомогою спеціальної техніки і троса, повідомляє ТСН.иа. На площі, де був встановлений монумент, зібралися десятки активістів, щоб власними очима побачити, як демонтують пам'ятник вождю тоталітаризму.

Ефектне падіння Леніна люди вітали гучними оплесками.

Як повідомляв УНІАН, останній Ленін впав на Кіровоградщині. Це сталося в Бобринці - на батьківщині героя "Небесної сотні" фермера Віктора Чміленка.

Під час відкриття меморіальної дошки герою товариші здійснили давню мрію загиблого - за допомогою його ж комбайна повалили пам'ятник пролетарському вождю.