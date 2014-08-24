У Донецьку двоє мирних жителів отримали смертельні осколкові поранення - міськрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що станом на вечір 24 серпня, у Донецьку залишається напружена обстановка, й обстріли сьогодні велися у всіх районах, але найбільше постраждав Ленінський район міста.

Зруйновано будинки к приватному секторі по вулицях Молодіжна, Радистів, Данилова, Шегунова, Мечникова, Малахова, Боженка, Плеханова, Архангельська, Садівнича і Городецька. На багатьох адресах виникли пожежі, працюють чергові бригади ДСНС України в Донецькій області. Смертельні осколкові поранення отримали двоє мирних жителів по вулиці Мечникова №24 і №50.

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В результаті артобстрілу в Кіровському районі по вулиці Кобзаря в трьох місцях пошкоджені контактні мережі, рейки і шпали трамвайного маршруту №16. Тому трамваї на маршрутах №8 та №16 зараз ходять до зупинки ”Станція Рутченкове”. Не ходить також транспорт тролейбусного маршруту №8 по бульвару Шевченка у Калінінському районі через пошкодження тролів.

Через бойові дії в селищі Авдот’їне знеструмлено 14 трансформаторних підстанції та 4 - у мікрорайоні Боссе. Бригади Донецьких міських електричних мереж ведуть роботи з ремонту і заміні пошкоджених ліній електропередач у Київському, Кіровському, Калінінському районах міста, відзначено в повідомленні.