«Газпром» з вівторка на чверть скоротить постачання газу в Україну?

1,7 млрд кубометрів російського газу «осіли» на Україні за січень – лютий 2008 року. Про це в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» повідомив прес-секретар голови правління ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов. При цьому, за його словами, «весь цей об`єм споживається населенням України і підприємствами комунального господарства без будь-яких документів».

У зв`язку з цим, у випадку якщо ніяких домовленостей по оплаті за газ з українською стороною досягнуто не буде, з ранку вівторка «Газпром» скоротить постачання газу в Україну на чверть, заявив Купріянов. Він уточнив, що будуть припинені тільки постачання російського газу, а транзит газу з Середньої Азії здійснюватиметься в повному об`ємі.

Купріянов також відзначив, що «Газпром» готовий обговорювати нові схеми постачань газу в Україну і можливе виключення компаній-посередників, якщо вони не погіршуватимуть економічні показники для компанії і не приведуть до складнощів з надійністю постачань. «Щоб ми могли розмовляти про нові схеми постачання, треба всі борги по старих схемах закрити. Коли буде ситуація, що ті заборгованості, які склалися на даний момент, будуть погашені, можна говорити про нові схеми. Це найважливіше і принциповіше», – резюмував Купріянов.

Газета.ру