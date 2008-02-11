У Газпромі прогнозують, що сьогодні не домовляться з Нафтогазом

"Газпром" і "Нафтогаз України" навряд чи зможуть сьогодні домовитися щодо розв’язання ситуації з поставками газу, заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Хід переговорів, який ми бачимо на даний момент, дозволяє говорити, що складно чекати того, що сьогодні всі проблеми буде знято, і всі розбіжності буде врегульовано. Добре, якщо я помиляюся", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він підтвердив раніше озвучену інформацію, що якщо до кінця цього дня російська і українська сторони не дійдуть згоди, російського газу із завтрашнього дня в балансі України вже не буде.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити поставки російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з поставокх газу до України досяг вже 1,5 млрд. дол.

У свою чергу НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.

Переговори, що пройшли в Москві у п`ятницю між "Газпромом" і "Нафтогазом України", завершилися безрезультатно. Сьогодні переговори поновилися.