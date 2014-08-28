За добу в Донецьку загинули 11 мирних жителів, 22 – поранені

Про це повідомляється на сайту міської ради Донецька.

У повідомленні наголошується, що станом на 10.00 в Донецьку залишається вкрай напруженою обстановка.

Вранці 28 серпня знову були артобстріли в Петровському і Київському районах, після чого знеструмлено більш як 60 трансформаторних підстанцій, а також два водопровідні вузли - Центральний і Північний. «О 09.30 енергопостачання Центрального водопровідного вузла було відновлено. Роботи з ремонту електричних мереж ведуться», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ центрі Донецька внаслідок обстрілу згоріли троє мирних жителівТакож, за даними міськради, після обриву контактної мережі на вул. Генераторній не здійснюють рух тролейбуси №11. Через відсутність напруги на перетині проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Університетській стоять тролейбуси №№10, 17 і 14, а оскільки в районі залізничного вокзалу ведуться бойові дії, не ходять тролейбуси №2 і трамваї №1, наголошується в повідомленні.