Переговори в Москві закінчено, поставки газу не припиняться

Постачання до України російського природного газу не припиниться 12 лютого, як повідомляла раніше російська сторона. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

Згідно з повідомленням, відповідна домовленість була досягнута в ході сьогоднішніх переговорів делегації НАК “Нафтогаз України” на чолі з Олегом ДУБИНОЮ і керівництвом “Газпрому”.

Як наголошується в прес-релізі Кабміну, “вперше за останні роки відбулися прямі, без участі будь-яких посередників, переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому». В ході переговорів досягнута домовленість про підписання технічних актів про споживання газу в попередні місяці й про подальше погашення заборгованості за спожитий раніше газ».

Як повідомляв УНІАН, раніше офіційний представник “Газпрому” Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що в рамках сьогоднішньої зустрічі керівництва НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому" вже була досягнута домовленість про перенесення “Газпромом” терміну можливого скорочення поставок газу до України з 10:00 до 18:00 мск 12 лютого 2008 року

Переговори зараз завершено, сказав він, відмовившись розкривати інші подробиці за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, раніше "Газпром" оголосив, що з ранку 12 лютого о 10:00 за московським часом може припинити поставки газу в Україну. За даними російської компанії, на даний момент в Україні "осіло" 1,5 мільярда кубометрів газу з РФ, і заборгованість за нього наближається до 500 мільйонів доларів. Загальний прострочений борг за поставки газу в Україну досяг вже 1,5 мільярда доларів.

НАК "Нафтогаз України", що купує газ у "УкрГаз-Енерго", раніше заявляла про намір відмовитися не тільки від послуг цього свого спільного зі швейцарською RosUkrEnergo підприємства, але й від послуг самої RosUkrEnergo, що є монопольним експортером.

Сьогодні офіційний представник газового монополіста Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що "Газпром" готовий обговорювати питання зміни схеми поставок газу в Україну після сплати існуючого боргу.