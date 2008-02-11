На перехресті Леніна та Чекістів зіткнулися дві іномарки, таксі та ”швидка”

Сьогодні вранці в Запоріжжі зіткнулися дві іномарки, таксі і карета "Швидкої допомоги".

Як повідомили УНІАН у Запорізькому облуправлінні ДАІ, аварія сталася на перетині проспекту Леніна і вул. Чекістів.

"Спочатку автомобіль "Субару" зіткнувся з таксі "Ланос", потім іномарку кинуло на "Фіат", а "Ланос" - на карету "Швидкої". В результаті ДТП водій і пасажирка таксі, а так само санітарка і лікар, які перебували у "Швидкій", одержали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані з місця аварії до 5-ї міськлікарні м. Запоріжжя", - повідомили в ДАІ.

За попередніми даними, у момент аварії на перетині проспекту Леніна і вул. Чекістів, одному з найжвавіших у місті, не працював світлофор.