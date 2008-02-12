Кладовище загиблих українців у польському селі Сагринь буде впорядковане

Волинська делегація представила і погодила з польською стороною проект впорядкування кладовища загиблих українців у селі Сагринь Люблінського воєводства (Республіка Польща) і домовились про підготовку списків загиблих у 1944 році українців.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Волинської ОДА, ці питання були обговорені під час зустрічі голови Волинської ОДА Миколи РОМАНЮКА з Воєводою Люблінського воєводства Геновефою ТОКАРСЬКОЮ та головою Ради з питань охорони пам`яті жертв війни та мучеництва Республіки Польща Анджеєм ПШЕВОЗНІКОМ у польському місті Замость.

Також під час зустрічі обговорювалося питання про можливість підготовки та затвердження двостороннього Плану дій щодо реалізації спільних проектів транскордонного характеру в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства та Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» на 2007-2013 роки.

За даними Волинської ОДА, в результаті переговорів досягнуто домовленості про проведення чергового засідання Ради Єврорегіону «Буг» на Волині в травні цього року.

Довідка УНІАН: 9 вересня 1944 р. у Любліні між Урядом УРСР і Польським Комітетом національного визволення було підписано Угоду про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР.

Однією із південно-східних територій Польщі, звідки планувалося відселити українців, була Лемківщина. Перший етап примусового переселення українців з Лемківщини розпочався восени 1944 р.