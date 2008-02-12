Найбільш криміналізовані сфери економіки залишаються поза увагою правоохоронців

Протягом 2007 року у Рівненській області зафіксовано зменшення кількості зареєстрованих злочинів з 6191 (в 2006 році) до 5788. Зокрема, зменшилась кількість зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів, а також злочинів, вчинених неповнолітніми.

Натомість, стійку тенденцію до поширення носять правопорушення кримінального характеру, пов’язані з тяжкими тілесними ушкодженнями, вимагання, хуліганства, крадіжки транспортних засобів, підпали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні координаційної ради керівників правоохоронних органів Рівненщини.

Водночас було зазначено, що поза увагою правоохоронців залишаються найбільш криміналізовані сфери економіки: бюджетна, приватизація, банківська та агропромисловий комплекс. Зокрема, у сфері економіки правоохоронцями торік виявлено лише 2 факти хабарництва, на 22 відсотки менше - розкрадань державного майна, на 57 відсотків - злочинів у сфері службової діяльності. Прокуратуру турбує той факт, що у минулому році спецпідрозділами УМВС та УСБ в області у сфері економіки виявлено лише одну організовану злочинну групу.

На думку керівників прокуратури області, невирішеною проблемою залишається незаконний видобуток бурштину. Адже кримінальні справи у цій сфері порушуються стосовно так званих «старателів». Натомість до кримінальної відповідальності не притягнуто жодної особи, яка б займалася скупкою цього каміння, а тим більше займалась його продажем і вивезенням за межі області і за кордон.

За результатами розгляду цих та інших питань розроблено спільні скоординовані заходи органів прокуратури, УМВСУ, УСБУ, ДПА в області, Рівненської митниці та Луцького прикордонного загону, спрямовані на посилення боротьби зі злочинністю, які мають позитивно вплинути на вирішення існуючих проблем.