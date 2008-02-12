На Одесу насувається екологічне лихо з Придністров`я

Невизнана Придністровська республіка скинула в річку Дністер каналізаційні стоки. Брудна пляма рухається в напрямку Одеси, передає Німецька хвиля. На очисних спорудах України працюють в посиленому режимі, щоб не допустити потрапляння інфекції у питну воду.

За прогнозами фахівців, кількакілометрова пляма бруду досягне Одеси у вівторок. Тим часом, на Одеській очисній станції вживають заходів, зокрема вже збільшили рівень хлорування води. Головний інженер станції Григорій Степанченко наголошує, що забруднення не дуже значне. « Ми впевнені, що збільшення часу утримання води у резервуарах та водовідводах, а також збільшення доз окислювача хлору у воді дозволить нам отримати необхідну якість саме за бактеріологічними показниками.» Фахівець нагадує, минулого року за подібних обставин пляма розчинилася у річці, навіть не досягнувши очисної станції. Однак, щоб захистити від небезпеки Одесу і міста супутники, нині вживають додаткових заходів. Поки що на інформацію не відреагувала організація „ТАСІС”, яка минулого року розпочала моніторинг річки. Утім найближчим часом фахівці організації перевірять, чи не постраждала від забруднення флора і фауна Дністра.