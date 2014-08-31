В Одесі до 220-річчя міста зібралися дві тисячі велосипедистів у тільняшках

Як передає кореспондент УНІАН, велосипедисти стартували на Думській площі (біля будівлі мерії), і попрямували до Київського району міста у супроводі патрульних автомобілів ДАІ. У велопробігу брали участь люди різного віку.

Як пояснили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, «мета велопробігу - популяризація велосипедного спорту і привертання уваги до питань розвитку екологічних видів транспорту. Тільняшки – свого роду символ морського міста, яке зараз відзначає круглу дату з дня народження».

Читайте такожВ Одесі пройшов мітинг проти військової агресії РосіїЗа словами організаторів акції, вечірній час заходу пов'язаний з прагненням залучити велосипедистів до їзди на велосипеді по дорогах загального користування у темний час доби і в умовах недостатньої видимості з включеним ліхтарем, світловідбивачами, як це передбачено Правилами дорожнього руху.

Велопробіг завершився пізно ввечері на Приморському бульварі, де відбувся концерт групи Oh My Guts.

2 вересня Одесі виповнюється 220 років. У зв'язку з ситуацією в Україні багато заходів скасовано, включаючи святковий феєрверк.