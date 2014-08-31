В ООН нарахували близько 400 заручників на Донбасі

У Донецькій та Луганській області представники озброєних груп утримують у заручниках близько 400 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час спілкування з журналістами в Харкові сказав помічних із прав людини Генерального секретаря Організації об’єднаних націй Іван Шимонович.

«Згідно нашої інформації, ми, звичайно, не можемо гарантувати абсолютно точні дані, кількість людей, які утримуються збройними групами, досягає 400 осіб», - сказав Шимонович.

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Він додав, що в Україні також є близько 1 тисячі осіб, проти яких висунуто обвинувачення в порушення територіальної цілісності України. За його словами, ці люди належать «до сепаратистських та інших груп».

При цьому Шимонович зауважив, що не володіє інформацією, скільки громадян України утримуються на території Російської Федерації. «Оскільки мандат моніторингової місії стосується тільки території України, тому в нас таких даних немає, і ми не можемо їх збирати», - зауважив він.

Помічник генсека ООН зазначив, що визначення юридичного статусу утримуваних осіб залежить від статусу військового конфлікту. «Звичайно, у випадку міжнародного конфлікту ми слідуємо рекомендаціям Червоного хреста та Женевської конвенції. Це питання складне, але необхідно визначити суть конфлікту, залученість іноземних держав у ньому, щоб чітко визначити статус цих полонених», - сказав Шимонович.

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Він підкреслив, що під час роботи місії буде сприяти звільненню заручників.

«Я буду з цього приводу вести бесіди з представниками уряду України, я також буду бесідувати з цього приводу тими, хто займає достатньо високу позицію серед сепаратистів. Я буду закликати до всіх можливих гуманітарних мір деескалації, які також дозволять дотримуватися прав людини. Це гуманітарні дії, звільнення людей, надання інформації про осіб, які зникли без вісти», - сказав представник ООН.