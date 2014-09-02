Помер колишній голова Волинської ОДА Борис Клімчук

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, Клімчук помер у Німеччині, де проходив курс лікування від тяжкої хвороби.

У прес-службі повідомляють, що народився колишній губернатор Волині 18 березня 1951 року в селі Волошки Ковельського району Волинської області. Закінчив Харківський державний університет зі спеціальності викладач географії та Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. З червня 1992 по квітень 1998 перебував на посаді голови Волинської обласної ради.

Читайте такожПрезидент звільнив губернатора Волині Клімчука З лютого 2004 по березень 2008 був Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці. З квітня 2008 по квітень 2010 обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.

Клімчук двічі очолював Волинську ОДА: з липня 1995 року по червень 2002 року, та з березня 2010 року по лютий 2014 року.

Під час акцій протесту на початку 2014 року написав заяву про звільнення. Свою відставку мотивував виконанням громадянського обов'язку заради збереження миру та недопущення посилення акцій протесту.