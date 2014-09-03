Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло, сухо і сонячно

3 вересня в Україні очікується комфортна погода. Завдяки пануванню високого атмосферного тиску у більшості областей дощів не передбачається. Буде сухо малохмарно та сонячно.

Температура повітря досягатиме протягом дня +20+28 градусів, на півдні до +30+32 градусів. У західній частині пануватиме суха погода. Температура повітря вночі +9+14, у Карпатах місцями +5+10 градусів, вдень +20+26 градусів. У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі +10+15, вдень +22+28 градусів. У центральних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі +10+16, вдень +23 +29 градусів. Читайте такожУ перший тиждень вересня триватиме літо На сході України переважно без опадів. Температура повітря вночі +10+16, вдень +23 +29 градусів. У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі +14+20, вдень +26+32 градуси. У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +13+15, вдень +25+28 градусів. Вітер в Україні очікується східний та північно-східний, 5-12 м/с.

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