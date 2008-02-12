Банкіри вважають, що Ощадбанк має призупинити виплати компенсацій

В Асоціації українських банків вважають, що виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР необхідно призупинити, оскільки вони є одним із чинників, сприяючих зростанню інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

При цьому він зазначив, що виплати мають бути припинені як мінімум до того часу, поки в країні не вдасться досягти інфляції на рівні 8-9%.

О.СУГОНЯКО вважає, що процес виплат має бути розрахований на триваліший термін. Також він має грунтуватися на фундаментальному документі, який був би обов`язковим для виконання незалежно від того, хто прийде до влади.

Серед інших методів заборони зростання інфляції О.СУГОНЯКО назвав перегляд держбюджету на 2008 рік, причому має бути скорочений його дефіцит.