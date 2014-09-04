На Донбасі у чотирьох населених пунктах зупинено повноцінне очищення питної води

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожУ Луганську вже місяць немає світла, води і зв'язку

«Внаслідок припинення постачання рідкого хлору до насосної станції у селищі Райгородок Слов’яносербського району та до насосної станції у селищі Петрівка у Станично-Луганському районі зупинено повноцінне очищення питної води, що подається до міст Луганськ, Слов’яносербськ, Олександрівська, н.п. Райгородка та Хороше», - зазначив він.