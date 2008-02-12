Київські ”маршрутники” погрожують блокувати рух у столиці

Приватні перевізники обіцяють перекрити рух на київських дорогах, якщо столична влада не дасть згоди на підвищення плати за проїзд у маршрутних таксі.

Як повідомляє “Газета по-киевски ”, про це заявив голова профспілки таксистів України Василь ПОПИК, коментуючи плани Київської міськдержадміністрації утримувати тарифи на проїзд у маршрутних таксі і замінювати приватних перевізників комунальними.

За його словами, приватники витратили гроші на купівлю мікроавтобусів, а зараз столична влада хоче відібрати у них цей бізнес. Тому підприємці обіцяють влаштувати акцію протесту, заблокувавши на київських дорогах рух транспорту.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року приватні перевізники Києва заявляли про можливе припинення своєї роботи, якщо міська влада не дасть згоди на підвищення тарифів на проїзд у маршрутках.

Керівники 42-х київських компаній, що спеціалізуються на маршрутних автоперевезеннях, поставили перед КМДА ультиматум: або до грудня міська влада підвищує тарифи на проїзд, або приватні перевізники будуть вимушені припинити роботу. Приватні структури зажадали від міської влади збільшити вартість проїзду на 25-30% (з 0,75-1,75 грн. до 1-2,25 грн.).

У КМДА заявили, що про будь-яке підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, щонайменше, до Нового року мови бути не може. Столична влада погодилася вивчити ситуацію і подумати, яким чином допомогти приватним перевізникам.

8 лютого цього року під час інтернет-конференції перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Денис БАСС повідомив, що на сьогодні 40% громадських перевезень у столиці виконується бізнесменами, а не комунальним транспортом. Він заявив, що столична влада розробила стратегію, згідно з якій, частина маршрутних таксі буде замінена великогабаритними автобусами, також на деяких маршрутах працюватимуть маршрутні таксі від комунальних автопідприємств. Реалізувати цю програму планується за 2 роки.