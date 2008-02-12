У Донецькій області вовк напав на трьох доярок

У Донецькій області після нападу вовка госпіталізовані троє доярок.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, о 4-й години ранку 11 лютого поблизу села Добровілля Марьїнського району на трьох доярок, які йшли на ферму, напав вовк. Він покусав жінок за руки і ноги. Однак, одержавши відсіч, звір втік.

Потерпілі були госпіталізовані до районної лікарні, де їм зробили щеплення для профілактики сказу.

Після інциденту для відстрілу вовка було направлено 20 представників місцевого мисливського товариства. В результаті операції один вовк був застрелений, пошуки інших хижаків продовжуються.