У Донецькій області вовк напав на трьох доярок
17:35, 12 лютого 2008Суспільство
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Потерпілі були госпіталізовані
У Донецькій області після нападу вовка госпіталізовані троє доярок.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, о 4-й години ранку 11 лютого поблизу села Добровілля Марьїнського району на трьох доярок, які йшли на ферму, напав вовк. Він покусав жінок за руки і ноги. Однак, одержавши відсіч, звір втік.
Потерпілі були госпіталізовані до районної лікарні, де їм зробили щеплення для профілактики сказу.
Після інциденту для відстрілу вовка було направлено 20 представників місцевого мисливського товариства. В результаті операції один вовк був застрелений, пошуки інших хижаків продовжуються.
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