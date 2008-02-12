13 лютого 13.30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція за результатами роботи Української Служби Порятунку за 2007 рік. Учасники: генерал-лейтенант Української Служби Порятунку П.Диба, академік Академії Української Служби Порятунку генерал-майор Г.Клименко, генерал-майор Української Служби Порятунку О.Музики.

Питання:

Чи відбудеться в Україні Євро-2012?

Хроніка бойових дій. В Україні за 2007 рік загинуло майже 9 тисяч людей

Як убезпечити людей – учасників дорожнього руху?

Які техногенні та екологічні катастрофи можуть нас чекати і як цьому запобігти?

Наскільки страхові компанії готові до реального забезпечення?

Створення дієвого асистансу на базі оперативно-рятувальної служби

(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал)