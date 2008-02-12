Мер Запоріжжя пропонує виселяти з квартир боржників

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ пропонує виселяти з квартир боржників за тепло і гарячу воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі запорізької мерії, таку пропозицію Є.КАРТАШОВ висловив на нараді з керівниками ВРЕЖО, головами райадміністрацій Запоріжжя і керівництвом концерну "Міські теплові мережі", присвяченій ситуації з газозабезпеченням міста.

Відключення в Запоріжжі тепла і гарячої води мер вважає НП міського масштабу, якої допустити не можна.

"Відключати всіх без розбору - і боржників і добросовісних платників, звичайно, не можна. Проведіть збори мешканців, розкажіть, хто не платить, і давайте готувати боржників на виселення", - заявив Є.КАРТАШОВ.

Як повідомляв УНІАН, запорізький концерн "Міські теплові мережі" - підприємство-монополіст, що забезпечує подачу тепла і гарячої води на території міста, заборгував постачальникам за спожитий газ більш як 138 млн. грн., у зв`язку з чим ліміт газу для Запоріжжя був істотно обмежений.

8 лютого в керівництві ВАТ "Запоріжгаз" УНІАН повідомили, що "Запоріжжя вже зараз забезпечує в місті подачу тепла і гарячої води населенню тільки завдяки відбору газу понад виділені ліміти".