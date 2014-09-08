Генсек Amnesty International закликає Україну ухвалити закон про переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я зустрічався з людьми, які переїхали з Донбасу і тепер живуть в Києві, і загальна підтримка, яку вони отримують, йде майже повністю від приватних осіб, сімей України», - зазначив він.

«Уряд сам, здається, не визнає цієї великої проблеми, тому ми сказали прем’єр-міністру, що має бути прийнятий закон про внутрішньо переміщених осіб (є такий закон в парламенті, але він ще не прийнятий). Має бути дуже чітка система реєстрації, щоб ми чітко знали, скільки цих людей, в яких умовах вони живуть. Також необхідно, щоб уряд забезпечив фінансову підтримки цих громад», - наголосив Шетті.Читайте такожЗ Криму та Донбасу до інших регіонів виїхали вже понад 250 тисяч переселенців

Крім того, він зазначив, що було б правильним, аби уряд України просив підтримку у міжнародної спільноти в питанні роботи з переміщеними особами, тому що це нове питання для української влади і дуже серйозний виклик.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні, 8 вересня, згідно з даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, з Криму та Донбасу в інші регіони тимчасово переміщено 251 тис. 345 осіб, у тому числі 80 тис. 649 дітей, 34 тис. 145 інвалідів та осіб похилого віку.