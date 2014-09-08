Генсек Amnesty International закликає Україну ухвалити закон про переселенців
Генеральний секретар правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті закликає українську владу прийняти закон про внутрішньо переміщених осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я зустрічався з людьми, які переїхали з Донбасу і тепер живуть в Києві, і загальна підтримка, яку вони отримують, йде майже повністю від приватних осіб, сімей України», - зазначив він.
«Уряд сам, здається, не визнає цієї великої проблеми, тому ми сказали прем’єр-міністру, що має бути прийнятий закон про внутрішньо переміщених осіб (є такий закон в парламенті, але він ще не прийнятий). Має бути дуже чітка система реєстрації, щоб ми чітко знали, скільки цих людей, в яких умовах вони живуть. Також необхідно, щоб уряд забезпечив фінансову підтримки цих громад», - наголосив Шетті.Читайте такожЗ Криму та Донбасу до інших регіонів виїхали вже понад 250 тисяч переселенців
Крім того, він зазначив, що було б правильним, аби уряд України просив підтримку у міжнародної спільноти в питанні роботи з переміщеними особами, тому що це нове питання для української влади і дуже серйозний виклик.
Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні, 8 вересня, згідно з даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, з Криму та Донбасу в інші регіони тимчасово переміщено 251 тис. 345 осіб, у тому числі 80 тис. 649 дітей, 34 тис. 145 інвалідів та осіб похилого віку.