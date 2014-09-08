У Луганську бойовики примушують малозабезпечених людей воювати на їх боці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"У Луганську бойовики примусово мобілізують до своїх лав громадян із малозабезпечених верств населення та озброюють їх стрілецькою зброєю з метою залучення до подальших бойових дій", - сказав Лисенко.

Також він повідомив, що в Нікішиному бойовики висунули ультиматум місцевим жителям з вимогою впродовж 72 годин звільнити населений пункт, оскільки останній є «вигідним рубежем для наступу на Дебальцеве».

Читайте такожУ Луганську бойовики насильно забрали хлопця в "армію південного сходу" прямо з дому - міліція У Новоазовську, за словами Лисенка, керівництво терористів запровадило особливий режим пересування, а саме - заборонено в’їзд та виїзд з міста усім, у т.ч. місцевим жителям.

Як повідомляв УНІАН, бойовики припинили обстрілювати Луганськ. Зокрема, уже третя поспіль ніч у місті пройшла спокійно.